Cuidado con lo que escribes en WhatsApp: una sentencia considera como contrato verbal unos whatsApp para cerrar un contrato de alquiler

Habrá que tener cuidado con lo que se escribe y se sube a whatsapp y no es ya solo el temor a la intimidad o a los vídeos que no queremos que nadie vea. Ahora, lo prometido y afirmado en whastapp puede ser considerado como un contrato verbal en casos de alquiler. Un juzgado de Vigo (Pontevedra, Galicia) ha basado uno de sus veredictos en conversaciones hechas a través de WhatsApp. El caso involucra a la inquilina de un departamento que fue demandada por sus dueños, acusada de no pagar el alquiler y las facturas de servicios básicos.