Uno de cada cuatro nuevos contratos del último trimestre no duran ni una semana

En un informe publicado recientemente por el sindicato CCOO se concluye que de los 11 millones de contratos indefinidos realizados entre 2012 y 2018, 3,4 millones no llegaron al año de duración y solo 7,6 millones superaron el año. Según el estudio,lo que significa que la mitad de los contratos indefinidos no sigue activo dos años después de ser firmado. Es la lacra de una temporalidad que no cesa y que remite a un drama: en España contratan las pequeñas pymes en sectores donde la temporalidad es clave.