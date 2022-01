¿Por qué a las 11 de la mañana? A esa hora la hormona del estrés , llamada cortisol, está bastante alta , de manera que quien va a solicitar dicho aumento cuenta con la energía suficiente como para abordar esa conversación. Aun así, pedir el aumento salarial es algo personal y no todos funcionamos de la misma manera.

Y el motivo por el que enero es el mes óptimo para pedir un aumento es sencillo: en esta época del año se aborda la previsión de gastos del próximo ejercicio . Por otra parte, los otros dos meses "óptimos" para solicitar una revisión salarial, junio y julio , son meses de cierre del año fiscal. Pero cuidado, porque si la empresa no tiene un buen estado financiero o se prevén despidos, no es un buen momento para hacerlo. Cuando se hace el cierre de la empresa y la previsión del año siguiente es un buen momento para intentarlo, porque permitirá a tus superiores valorar los éxitos alcanzados durante el año y hacer la previsión del futuro.

Dos personas con el mismo salario pueden tener distintas percepciones de si lo que cobran es justo o no. Y no solo está la percepción del sueldo, sino también, a veces, la de uno mismo. Aunque lo habitual es llegar a la conclusión de que merecemos un ascenso o un mayor salario porque hemos trabajado duro, no podemos obviar que hay sujetos que consideran que sus habilidades son muy superiores a lo que lo son en realidad.