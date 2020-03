Licencia sí o no: las reformas en el hogar no empiezan cuando llegan los albañiles

Cuándo podemos considerar que se trata de una "obra sin licencia"

Una obra sin licencia es, por lo general, aquella de pequeña envergadura, que no genera grandes residuos y que no afecta de manera importante a la estructura del inmueble o del edificio. Sin embargo, habitualmente sí es necesario presentar una comunicación previa a la Administración que corresponda. Este trámite es más sencillo, no requiere de autorización (basta con comunicarlo) y suele poder realizarse online. Los datos que te solicitará el Ayuntamiento no serán excesivos en estos casos.