Cuándo prescribe una multa: casos y cómo gestionarlas

Hay quien, cuando recibe una multa de tráfico con la que no está de acuerdo (o cuando simplemente no está dispuesto a pagarla), opta por no abonarla y olvidarse de su existencia, en lugar de recurrir o acogerse al 50% de descuento por pronto pago. Lo cierto es que es posible (aunque no probable) que no pase nada porque, como ocurre con otros muchos asuntos legales, existe un plazo de prescripción para las multas. Esto significa que, pasado cierto tiempo, la Administración no podrá hacer nada por reclamarte. ¿Qué pasa si no pago una multa de tráfico? ¿Cuáles son los plazos de prescripción de este tipo de sanciones?