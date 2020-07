Cuánto tiempo pueden tardar las transferencias bancarias

Las transferencias bancarias son operaciones comunes y frecuentes en nuestro día a día, aunque pocas personas son conscientes de cómo funcionan exactamente y de cuáles son sus implicaciones. Una duda muy frecuente es cuánto tarda una transferencia bancaria , una pregunta para la que no existe una respuesta única. También surgen dudas sobre dónde se encuentra el dinero durante ese 'limbo' entre la fecha de la orden y el momento en que el dinero aparece en la cuenta de la otra persona. ¿Cómo funcionan y cuánto tarda en llegar una transferencia?

Transferencias bancarias: qué son y cuánto tardan en ejecutarse

Por ejemplo, hay que tener en cuenta que no todos los días se consideran días hábiles, sino aquellos en los que esté abierto y en funcionamiento el sistema europeo de pagos. En general, los sábados, domingos y algunos festivos no se consideran hábiles y, por tanto, si realizamos una transferencia un viernes por la tarde, es posible que no se materialice hasta el lunes.