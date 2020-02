Las cuentas corrientes ya cuestan dinero: qué bancos las cobran y cómo evitar las comisiones

Los tipos de interés al 0%, aumentar rentabilidad y discriminar clientes, claves

Los usuarios deberán mirar en la banca online y fintech para evitar comisiones

Bankia se suma a la ola de comisiones desde este 23 de febrero

La lista de los bancos que están incrementando las comisiones de sus cuentas corrientes sigue creciendo. Banco Santander, BBVA, Cajamar, Banco Sabadell, Liberbank, Openbank, Abanca, Bankia y CaixaBank cobran comisiones que no van a ser ninguna broma. Los bancos ya han enviado notificaciones a sus clientes en las que se les informa sobre la subida de las comisiones de mantenimiento o administración de algunas cuentas bancarias de cara a 2020.

La razón del cobro es evidente. Los tipos de interés están bajo mínimos. Con el aumento de las comisiones, que pueden superar los 100 euros al mes y el endurecimiento de las cuentas, lo bancos quieren una vinculación más estrecha de los clientes, que no se limiten a la nómina y al cobro de recibos. Con ello pretenden también, no hay que engañarse, aumentar su rentabilidad y mejorar sus resultados. Los intereses del 3 y del 5% por los depósitos de hace años son ya historia.

Antonio Gallardo, experto financiero en iahorro.com considera que la apuesta de los bancos por las comisiones se explica porque "los bancos están asumiendo unos costes superiores por los

depósitos que dejan en el Banco Central Europeo". El experto cree que los bancos son conscientes de que "muchos clientes prefieren no recibir nada y perder dinero (si tenemos en cuenta que suben los precios y la inflación) y dejar su dinero quieto. El ahorrador es demasiado conservador y aguanta condiciones malas por no asumir riesgo".

Por otro lado, estamos ante una "nueva herramienta para discriminar clientes. Seguirán existiendo clientes Premium que no se les cobre, siempre que domicilien su nómina, paguen con tarjeta… y al que se le castiga es al no rentable para el banco, cobrando comisiones que suponen una forma muy directa de expulsión”, explica el experto.

La realidad es que estamos ante "comisiones elevadas que se aplican especialmente a aquel que tiene ingresos bajos o discontinuos", y que no se le vincula con otros productos. "Es una forma de separar entre clientes porque su aplicación no va a ser a todos, a muchos no se les aplicará, pero a cambio de vincularse con la entidad financiera, lo que supone una renuncia a su libertad de elección", señala Gallardo.

Los clientes recibirán, si no lo han hecho ya, su carta con las nuevas condiciones. Solo le quedan dos alternativas, aceptar las condiciones y asumir el cambio o dar de baja el servicio (cuenta) y buscar otra alternativa.

Las comisiones que nos van a cobrar

En el caso de Bankia lo clientes de Por Ser tú empezarán a pagar 72 euros al año si no cumplen por lo menos uno de estos tres requisitos desde este 23 de febrero: contratar una tarjeta de crédito y realizar dos compras al mes; contratar un seguro con una prima de al menos 135 euros o contratar fondos de pensiones, planes de pensiones o seguros de ahorro por al menos 30.000 euros. Los que no asuman ningún tipo de vinculación (no tengan su nómina en el banco y no cumplan cualquiera de las otras opciones que ofrece la entidad) pagarán todavía más: 168 euros al año por cada cuenta y 28 euros por cada tarjeta de débito.

Santander aumentó a finales del año pasado las comisiones que cobra a los clientes que son titulares de su Cuenta Clásica, la que no requiere domiciliar ni nómina ni pensión. De esta manera, incrementó las comisiones por mantenimiento de 24 a 29 euros al trimestre lo que supone un aumento hasta los 116 euros al año. La entidad ofrece la cuenta Smart a los jóvenes de entre 18 y 31 años a los que no cobra comisiones. La entidad ofrece ahora la Cuenta Zero 123 y Cuenta 81. Ambas cuentan en la actualidad con una comisión de mantenimiento de 12 euros al mes, 144 al año.

La Cuenta Clásica, tendrá una comisión de 5 euros al trimestre, 20 euros al año. La Cuenta Día a Día, 108 euros anuales. Las condiciones para no pagar comisión son similares a las del resto. Nómina, o ingreso recurrente, de al menos 600 €/mes, prestación por desempleo de al menos 600 €/mes, pensión de la Seguridad Social de al menos 300 €/mes o pago Seguridad Social Autónomos (RETA o REA) de al menos 175€/mes o ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por un importe mínimo de 3.000€/año.

Y además, los clientes deben tener domiciliados en esta cuenta al menos tres recibos satisfechos durante el trimestre anterior a la liquidación de la cuenta (de distintos emisores por importe superior a 0 euros), que no hayan sido devueltos, o utilizar al menos 6 veces, durante el trimestre anterior a la liquidación de la cuenta, cualquiera de las tarjetas, de débito o crédito, emitidas por el Banco y asociadas a la cuenta. Eso o mantener en el banco un saldo medio mensual en fondos, planes de pensiones individuales, seguros de ahorro e inversión, Unit Linked y planes de previsión asegurados, igual o superior a 20.000€.

BBVA comenzará a cobrar a sus clientes una comisión de mantenimiento de 100 euros al año, a no ser que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos: Tener un mínimo de cinco cargos por recibos domiciliados en la cuenta en los cuatro meses anteriores a la fecha de liquidación de la cuenta, o bien tener una tarjeta de crédito o débito activa, es decir, con al menos 7 movimientos en los cuatro meses anteriores a la liquidación. También tiene la opción Adiós comisiones y sus condiciones.

Los clientes de Caixabank por su parte pagarán 240 euros al año si no cumplen los requisitos de vinculación de la entidad (domiciliar una nómina o tener al menos 20.000 euros en productos de inversión y, además, realizar tres compras con tarjeta de crédito o cargar tres recibos al trimestre).

El Sabadell también tendrá sus requisitos para no cobrar comisiones. Tener contratado algún seguro con ellos, tener algún préstamo en Banco Sabadell o poseer al menos 10.000 euros invertidos en fondos de inversión del banco. Si no cumplimos uno de estos requisitos, Sabadell cobrará 5 euros al mes por tener abierta con ellos la Cuenta Nómina Expansión.

Liberbank apuesta por comisiones de entre 12 y 15 euros anuales por mantenimiento. Para evitar este tipo de comisiones, Liberbank ofrece una alternativa, domiciliar una nómina de al menos 600 euros mensuales. Así mismo, también requerirá a los usuarios a utilizar su tarjeta durante al menos 3 veces al mes para no cobrar comisiones. En su cuenta on line sin comisiones no cobra.

El Openbank cobrará a sus usuarios 5 euros al mes por ser usuario de sus cuentas, o lo que es lo mismo, 60 euros al año.

Abanca también se apunta a las comisiones a partir del 1 de marzo. Pueden llegar a 100 euros al año. El primer requisito para no pagar será domiciliar una nómina o pensión de al menos 600 euros, o mantener un saldo mensual de 500 euros en productos de ahorro del banco. Además, también tendremos que cumplir con uno de estos requisitos: hacer compras de al menos 2000 euros al año utilizando la tarjeta de crédito, mantener al menos 30.000 euros en productos de inversión de Abanca, contratar dos seguros en la cuenta, o mantener a menos 8000 euros en productos de ahorro, tales como fondos de inversión, planes de pensión, valores….

Alternativas on line para no pagar

Según afirman los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com estas son las mejores cuentas sin comisiones.

La Cuenta Corriente Open de Openbank no te carga comisiones y da la oportunidad de acudir a unas 3.000 oficinas del Santander para realizar ingresos y de sacar dinero de los 7.500 cajeros del banco cántabro. ImaginBank, también de CaixaBank es gratis y permite sacar dinero de los cajeros de Caixabank.La Cuenta Online de BBVA y de la Cuenta ON de Bankia también son gratis pero solo para nuevos clientes.

La banca fintech, como N26, que que permite sacar dinero gratis de los cajeros cinco veces al mes y permite incluso el cambio de divisas y transferencias internacionales. Ferratum Bank u Orange Bank, permiten sacar dinero hasta tres veces al mes sin coste en los terminales de la eurozona.

La cara oculta de esta mayor vinculación con los clientes provoca que estos tengan menor libertad para el cliente, ya que le obliga prácticamente a disponer de una sola entidad si quiere ahorrarse estos gastos. Y no solo eso, los clientes pueden acabar contratando productos innecesarios con el fin de eliminar las comisiones, que pueden suponer, además, un gasto extra.

¿No estás de acuerdo con tus nuevas condiciones?

Si nos obligan a contratar seguros, préstamos o a disponer de productos de inversión comercializados por la entidad a cambio de la gratuidad de nuestra cuenta, mudarse a otro banco o cambiar de cuenta dentro de la misma entidad son las opciones más astutas. Por suerte, no todas las entidades y cuentas requieren una alta vinculación para eximir del pago de comisiones.



No obstante, las cuentas con más ventajas (regalos, rentabilidad…) suelen ser las que requieren el cumplimiento de más requisitos. En el caso de elegir una de ellas, debemos asegurarnos de poder asumir las condiciones. De lo contrario, podemos pagar las consecuencias, que pueden suponer el cobro de comisiones o la devolución del regalo.

Además de los requisitos y las ventajas, debemos fijarnos en la cantidad de canales que la entidad pone a nuestra disposición para operar. Algunos bancos solo ofrecen sus servicios a través de una web o una app, mientras que otros disponen de todos los canales gratuitos: web, app y oficinas. En función de nuestro tipo de operativa como clientes, nos encajará más una cuenta u otra.