Cómo hacer una declaración jurada: pasos para rellenarla

Una declaración jurada es un documento legal que se utiliza frecuentemente, tanto en España como en muchos otros países en todo el mundo, para manifestar la veracidad de determinados datos, algunas veces mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa como puede ser un notario en el caso de nuestro país. Así, el contenido de la declaración será tomado como cierto mientras no se demuestre lo contrario. ¿Cómo hacer una declaración jurada en España y para qué se utiliza?

Cómo hacer una declaración jurada y para qué trámites se utiliza en España

Las declaraciones juradas se utilizan para infinidad de trámites legales, por ejemplo, frente a las distintas administraciones, y también en nuestras relaciones entre particular y particular o entre particulares y empresas. Es importante saber que mentir en una declaración jurada tiene consecuencias legales, por lo que no es nada recomendable arriesgarse a hacerlo.