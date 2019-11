Cuando el crítico es tu vecino y las rebajas son permanentes: comprar y ahorrar ya no es lo que era

Sí, comprar y ahorrar ya no es lo que era. Lo sabe bien Adrián Amorín, country manager de idealo.es que vive permanentemente analizando lo que queremos comprar, dónde, por qué y cómo. Con la llegada de la tecnología y las redes sociales, ahora miramos antes las opiniones y descuentos antes de ir a comprar a la tienda. Hay todo un mercado de opiniones prácticamente en redes. La fidelidad a las marcas es cada vez más compleja y la Inteligencia Artificial ya se usa para saber qué queremos comprar antes de que lo hagamos. La magia y el peligro del big data .

Las opiniones de los usuarios mandan más que el trato humano

Vivir pendiente de las opiniones de los usuarios "puede ser un riesgo a la hora de comprar. De hecho estamos viendo que con estos temas hay bastantes problemas a día de hoy". Cierto. Muchas empresas ya critican o demandan a aquellos que emiten opiniones desfavorables de sus productos, alojamientos... " Es superimportante que el usuario como tal compare, busque información y se haga él mismo una imagen de las opiniones de ese producto”, destaca Amorín , que cree que “cambiaron un poco las reglas del juego. Ya no vale simplemente tener una tienda a pie de calle en las mejores calles de la ciudad, sino que ahora hay otros criterios que son importantes a la hora de fidelizar un cliente". No solo eso, el contacto humano puede tender "a desaparecer, pero es algo que ya estamos viendo en sectores como el de la banca. Ya hay hoteles con solo robots, la gente va a los sitios y compra sabiendo ya lo que se va a encontrar. Aunque el toque VIP del futuro puede ser ya el trato directo, individual, exclusivo.

Qué fue de las rebajas como momento único

Un dato es significativo: las rebajas ya no son un acontecimiento porque parecen prácticamente permanentes. Se ha dicho adiós a las colas en los grandes almacenes. Esto puede ser una ayuda para que "no concentremos las compras en determinados meses en determinadas épocas del año". Pese a todo, los expertos recomiendan comprar mejor los viernes, ya que el precio medio suele ser menor que el resto de los días de la semana. La forma de comprar es hoy muy distinta. “La tecnología a día de hoy nos facilita comprar realmente en cualquier momento en cualquier sitio en el que estemos, ya sea a través del móvil en la calle o utilizando nuestro portátil en casa”.

Qué buscan los millennials

Los productos más solicitados por los ' millennials' españoles son la música (de hecho, no se separan de sus auriculares y suelen pasar el verano de festival en festival con sus tienda de campaña), los videojuegos (y aquí destaca la irrupción de las mujeres), la fotografía (acaba de estrenar una cámara evil, a medio camino entre las compactas y las réflex) y con un estilo de vestir informal: gafas de sol, sneakers y mochila son sus señas de identidad. Si tiene que elegir un deporte se decanta por el running los domingos por la mañana. Las marcas les miran, pero ojo, solo suponen un 21,37 % de las ventas. Las altas tasas de paro, el trabajo precario y la inestabilidad económica se traducen en un menor poder adquisitivo y, por tanto, en una menor demanda. El 68 % de las búsquedas de artículos online se realizan a través del smartphone.

La generación 'millennial' no busca ya solo comprar sino una experiencia. “Al final lo estamos viendo, por ejemplo, con las redes sociales. Todo el mundo este de los influencers, que ayudan a las marcas a crear exactamente esas experiencias, compartirlas con los usuarios… es por ejemplo una de las nuevas reglas a día de hoy en el marketing; para poder fidelizar a esos clientes 'millennials', que son el cliente básicamente de futuro.

Tácticas de ahorro para enfrentarse al Black Friday

El ahorro se ha convertido en un factor esencial a la hora de gestionar las finanzas para todos los españoles y la tendencia a hacerlo cada vez es mayor. Según datos del Instituto Nacional de Estadística , la tasa de ahorro de los hogares españoles ha escalado hasta el 19,3% en el último trimestre, su tasa más alta en 10 años. El día del ahorro, hoy, no está lejos del Black Friday , que será el 29 de noviembre, paradojas de un mundo en el que todo va rápido y en el que las compras compulsivas a un golpe de click son cada vez más comunes. Hasta nuestros objetos de deseo cambian, aunque los smartphones, zapatillas de runner, los perfumes y cosméticos, los electrodomésticos, y ojo, los vibradores, volverán a ser las estrellas de las compras. De hecho y como una relación causa efecto, los dispositivos tecnológicos liderarán una vez más la lista de los productos con mayores descuentos. En lo más alto encontramos a los smartphones (con hasta un 66 % de descuento); seguidos de los auriculares (44 %) y de los televisores (43 %). En cambio, a la cola de la lista de se encuentran los accesorios de moto (que solo varían su precio en un 15 %) y las zapatillas de running (17 %).

Por eso nada mejor en 'el día del ahorro' que aconsejar para que el Black Friday no se convierta en un dolor de cabeza. Lo primero que aconsejan los expertos es establecer un presupuesto teniendo en cuenta siempre cuánto ingresas, cuánto gastas y en qué. Las listas de la compra no pasan nunca de moda, ni para ir al súper ni para comprar en los grandes acontecimientos.

La realidad es que ya no se puede comprar ni tampoco ahorrar sin el móvil. O al menos resulta cada vez más complejo. España es el quinto país de Europa en el que más usuarios acceden a sus entidades financieras desde el móvil. Concretamente, más de la mitad de su población (52%), según el informe ‘Mobile en España y en el mundo 2018’. A esto hay que sumar el cambio de hábitos de los nuevos usuarios bancarios. A pesar de que según el V Barómetro del Ahorro de Inverco, el 44% de los españoles con menos de 40 años canaliza su dinero en depósitos, los 'millennials' y centenials tienen un perfil cada vez más dinámico.