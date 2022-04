Son muchos los españoles que elegirán moverse cerca de sus hogares durante esta Semana Santa 2022 , usando su propio vehículo como medio de transporte. Por eso no está de más preguntarse qué día de la semana es mejor para repostar diésel y gasolina más baratos , evitando en la medida de lo posible hacer frente a una importante factura.

A pesar de que esta medida ha supuesto un pequeño respiro, representando un abaratamiento de casi 11 euros en el llenado del depósito, ello no impedirá que esta sea la Semana Santa más cara de la historia para los conductores, coincidiendo además con la primera desde 2019 en la que la movilidad no se verá restringida por la pandemia.



Con este panorama, es normal que busquemos trucos para ahorrar en carburante en la medida de lo posible. Por ejemplo, a través de una conducción eficiente, pero también teniendo en cuenta cuáles son, al menos en teoría, los mejores días para repostar. Y es que la gasolina no cuesta lo mismo todos los días y hay jornadas en las que es tradicionalmente más caro llenar el tanque.