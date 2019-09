Dime en qué Comunidad vives y te diré lo que cobras: Madrid y País Vasco a la cabeza

Los otros costes (costes no salariales) aumentan un 3,4%. Su principal componente, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, crece un 3,9%. En la variación de las percepciones no salariales destaca la disminución de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, pequeño utillaje, ropa de trabajo, selección de personal, etc.).