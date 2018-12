El techo de cristal se ceba con las mujeres en la cúpula de las grandes empresas

Los consejos de administración de las empresas españolas siguen pareciendo clubes privados de caballeros en los que las mujeres apenas pueden entrar. Solo cuando son obligadas legalmente, la diversidad abre puertas y ventanas y da paso también a un relevo generacional y cultural más acorde con la posición de nuestras organizaciones en el panorama internacional. Según Fedea , el 18 por ciento de las empresas españolas no tienen ninguna mujer en su cúpula directiva, algo que sube hasta el 24 % de las cotizadas. Solo las que integran el selectivo Ibex tienen presencia femenina en todos sus consejos.

Defensora de esta política de cuotas no lo es tanto de la "multas" asegura que "es un tema cultural, de hacer ver que somos diversos". Una diversidad que no se limita solo al género sino que trasciende y va más allá. "Fijémonos en la edad media de los consejos de administración, ronda los 70 años" ---señala---, por ello no se trata solo de una cuestión de paridad "sino también generacional y cultural" que permita la adaptación de nuestras organizaciones al nuevo papel que juegan en el los mercados internacionales.