Ahorros en el banco en tiempos de crisis: ¿Es seguro mantenerlos en tu entidad?

Así, aunque el Banco de España supervisa la solvencia de las entidades de crédito, "no siempre puede evitar que una quiebre” , tal y como asegura la propia institución. De este modo, el Fondo garantiza que, "en caso de quiebra de la entidad u otro problema que le impida hacer frente a sus pagos y obligaciones, los depositantes puedan recuperar su dinero, hasta un límite".

c) Los que estén basados en el pago de prestaciones de seguros o en la indemnización por perjuicios que sean consecuencia de un delito o de un error judicial.

Además, es importante saber que el Fondo no cubre depósitos el dinero invertido en fondos de inversión ni en planes de pensiones. Sin embargo, existen otros mecanismos para salvaguardar estos ahorros, ya que en ambos casos existe una separación entre la entidad que gestiona el fondo o plan y la entidad depositaria. Así, en caso de quiebra de la entidad depositaria, las participaciones del fondo no tendrían que sufrir pérdidas en su valor, que depende de la evolución del precio de mercado de los activos que lo componen, y no de la situación económica del depositario.