El "efecto champán" de las rebajas postcoronavirus: un 25 % menos de ventas

Las rebajas, de las que se espera obtener una facturación de entre un 20 y un 25 % inferior a la del año pasado , no lograrán paliar la "complicada" situación que vive el sector del comercio y sólo le darán un respiro temporal reactivando el consumo y las ventas puntualmente.

Las rebajas, un oasis en el desierto

Zamácola cree que "las rebajas no van a ayudar a la remontada" , ya que los comercios van a "malvender el stock ", de manera que sólo servirán para tener algo de tesorería, pero no para que el sector "sobreviva".

El sector necesita liquidez y no más endeudamiento y una solución para el pago de los alquileres comerciales , según Zamácola, que prevé una caída de las ventas a cierre de año de entre el 25 y el 30 %, inferior al 50 % que se llegó a apuntar.

También el tesorero de la Confederación Española de Comercio (CEC) , Carlos Moreno-Figueroa, cree que no va a haber "rebajas que salven" las caídas en facturación y que de aquí a fin de año "la situación va a empeorar", de forma que "uno de cada cinco comercios cerrará antes de que termine 2020".

Según Moreno-Figueroa, las rebajas van a "ayudar a dinamizar" el consumo, pero "no va a ser suficiente" porque "no hay alegría compradora", ya que hay "muchas nubes en el horizonte", y, además de que "muchas personas no han cobrado los ERTE, otras comienzan a ser precavidas" ante la situación económica que puede venir después del verano.