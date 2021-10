Elon Musk 'trolea' a Jeff Bezos recordándole quién es ahora el más rico del mundo

Jeff Bezos, fundador de Amazon, está detrás de Musk en esa lista de los más ricos, con un patrimonio valorado en unos 191.600 millones de dólares. En su publicación en Twitter, Bezos afirmaba que no había que dejarse influir por lo que dijeran los demás: "Escucha y sé abierto, pero no permitas que nadie te diga quién eres. Esta solo es una de las muchas historias que nos cuentan todas las formas en que íbamos a fallar. En la actualidad, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes". Y la respuesta de Musk no pudo ser más incisiva.