Consejos para actualizar tu currículum vitae y conseguir trabajo este verano

- Cuida la longitud. Suele decirse que un buen currículum resume en una sola página toda la información necesaria para conocer el perfil de un determinado aspirante a obtener un empleo. Ten en cuenta que aspectos como tu formación más básica o aquellos cursos que no tengan nada que ver con el puesto al que aspiras pueden no ser necesarios en tu currículum, ya que pueden desviar la atención de lo verdaderamente importante. Es mejor ser escueto que pasarse en longitud. Lo importante es que el currículum pueda escanearse de un simple vistazo.

- No olvides la importancia del diseño. Los tiempos en los que era aceptable presentar un currículum en formato Word definitivamente han desaparecido. Si lo que quieres es destacar sobre los demás, conviene que hagas uso del diseño gráfico para que tu currículum refleje tu personalidad. Existen algunas herramientas gratuitas en Internet, así como plantillas de pago. También puedes acudir a un profesional del diseño que encaje toda tu información en un modelo a medida. No se trata de recargar el espacio, sino más bien de mostrarte de forma visual, atractiva e intuitiva, incluyendo una buena imagen y una clasificación de toda tu información que resulte ordenada y fácil de analizar.

- No dejes fuera ninguna información relevante. Ten en cuenta que todo currículum debe incluir cierta información básica. Por ejemplo, tus datos personales y de contacto, tales como nombre, dirección, teléfono, etc. También deberá aparecer una foto en la que se te vea con claridad y que tenga calidad suficiente, preferiblemente profesional, bien iluminada y donde se te vea bien la cara, con un gesto amable. En función del tipo de puesto, también puede ser conveniente enlazar a tus redes sociales, blog, página web, etc. En cuanto a tu formación y a tu experiencia laboral, suele recomendarse optar por destacar la experiencia por encima de la formación, sobre todo si ya has trabajado en el sector del puesto al que aspiras. También suele recomendarse comenzar por la experiencia más reciente e ir hacia atrás en el tiempo, y lo mismo se aplica a la formación.