Cómo apuntarse al paro: conoce todas las formas disponibles

Desafortunadamente, existen rachas en las que no queda más remedio que apuntarse en el paro como demandante de empleo en busca de un nuevo trabajo. Existen muchas modalidades para registrarte como demandante de empleo, como por ejemplo apuntarte al paro a través de internet . Si te han despedido y no sabes por dónde empezar o qué pasos debes dar para inscribirte como demandante de empleo en tu comunidad autónoma , toma nota de estas pautas generales para darte de alta en el paro de forma rápida y sencilla.

Requisitos para inscribirte como demandante de empleo

Sin embargo, la situación provocada por la pandemia por coronavirus ha cambiado las cosas: desde la propia página del SEPE se advierte que, si te has visto afectado por un ERTE, no es necesario solicitar cita previa con el SEPE, ya que la gestión de tu prestación se tramitará entre tu empresa y el SEPE. Por otro lado, en caso de situación de desempleo no motivada por un ERTE, podrás presentar tu solicitud de forma telemática siempre que dispongas de DNI electrónico, certificado digital o seas usuario de cl@ve. De esta forma, podrás ver reconocida tu prestación contributiva en el momento.