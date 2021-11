Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, asociación que defiende que los riders se mantengan como autónomos, reitera la conexión entre la nueva legislación y el cierre de Deliveroo en España declaraba en el diario la Razón: “Hay condiciones a nivel regulatorio que propician la salida. Si llegan cinco empresas nuevas de reparto a España es evidente que no se van porque no haya mercado. La ‘Ley Rider’ ha tenido un papel determinante en la no apuesta de los inversores de Deliveroo por España, dejando con ello a 3.871 compañeros sin trabajo, la perdida de trabajos más masiva del sector hasta el momento, mientras que entre las nuevas empresas Rocket, Gorillas y Gettir no crean juntas ni 1000 puestos”.