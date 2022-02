Gabriel Rufián, sobre la reforma laboral: "Se ha pasado de frenada" quien pensó que ERC la apoyaría

Rufián ha dicho que no quería entrar a "desmentir" al Ministerio de Trabajo desde el que se afirma que sí hay negociación con ERC, pero ha insistido en el mensaje de que "hoy por hoy" en el Gobierno están más pendientes de "vender su relato" que hablar con su grupo. "Si no se mueven, si no ofrecen nada, no nos podemos mover", ha remachado.