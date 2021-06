Cómo hacer una carta de presentación para buscar trabajo

Cuanto a cómo redactar esta carta de presentación , existe cierta información básica que debe constar en ella. Por ejemplo, debemos hablar sobre cuáles son los motivos por los que queremos trabajar en esa empresa, sobre qué podemos aportar a la organización, cuál es nuestra forma de ser y nuestros valores, y, en definitiva, porque deberías ser tú y no otra persona quien consiga ese puesto de trabajo.

Eso sí, la humildad es clave: no se trata de vendernos a toda costa, sino de establecer un primer vínculo de comunicación personal que supere la frialdad de un currículum. Lógicamente, puedes hablar sobre tu experiencia previa y sobre tus conocimientos, así como destacar tus logros y responsabilidades, pero siempre enfocándolo hacia la utilidad que todo ello pueda tener para la empresa a la que vaya dirigida la carta.

Otro consejo que recomiendan los expertos es ser claro, conciso, creativo, educado y cercano a la par que correcto. No olvides de destacar los rasgos de tu personalidad que puedan ser útiles para el puesto de trabajo al que aspiras, así como tus habilidades personales, siempre que sean pertinentes.

En este sentido, no existe un modelo único y específico de carta de presentación: simplemente, intenta que la información esté ordenada, bien redactada, y que no sobren ni falten datos relevantes. Si es necesario, puedes pedir a algún amigo o familiar con conocimientos en redacción que revise su contenido para pulirla antes de su entrega. Evidentemente, la ortografía y la puntuación deben ser perfectas, así como el tono elegido, que dependerá del perfil de la empresa en la que queramos trabajar: no es lo mismo aspirar a un puesto creativo que a un trabajo en el que la formalidad sea básica.