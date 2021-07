Un juez reconoce la baja por enfermedad profesional a un personal no sanitario con Covid

El Juzgado de lo Social número 5 de Madrid ha reconocido como enfermedad profesional la baja por Covid de una trabajadora no sanitaria del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que se contagió a finales de marzo de 2020. Según CC OO, que presentó la demanda en nombre de una trabajadora de la lavandería del Hospital Virgen de la Poveda, se trata de la primera sentencia en la Comunidad de Madrid que reconoce esta contingencia a un trabajador no asistencial y la segunda en España, tras el caso de un administrativo de centro de salud de Talavera de la Reina (Toledo).

El INSS tramitó la baja pero como "enfermedad común", dado que la demandant e "no es personal sanitario ni sociosanitario y, por tanto , no le sería de aplicación el artículo 6 del Real Decreto Ley 3/2021 , añade el sindicato.

Para CC OO, el fallo del juzgado, que es recurrible, "desmonta la resolución del INSS" al considerar que el real decreto no solo contempla al personal asistencial sino que "obliga a que el contagio haya tenido lugar en el ejercicio de su profesión, sea o no de atención directa al paciente/usuario". El sindicato añade que "el catálogo de enfermedades profesionales contiene enfermedad infecciosa, caso del Covid-19, y que por ella se protege también al personal no sanitario". El fallo, según CC OO, "da como hecho probado que la demandante ha tenido la enfermedad, que es personal no sanitario de un centro hospitalario y que el contagio se ha producido en el centro de trabajo".