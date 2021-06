El Supremo acepta que un call center descuente salario a los trabajadores impuntuales

Según recoge el fallo, los trabajadores están adscritos a turnos determinados, fichando a la entrada y salida y se contempla también compensar cuando una llamada final hace que el trabajador esté más tiempo del estipulado en su contrato, pero no se habla de si este llega tarde de forma reiterada o empieza su labor más tarde de lo previsto impidiendo hacer llamadas desde el inicio de su jornada. La privación parcial del salario tiene sustento legal en el II Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de contact center que tipifica como faltas leves, graves o muy graves las faltas reiteradas de puntualidad. Por otra parte, el art. 54.2.a) del ET considera incumplimientos contractuales las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad al trabajo. Así, los magistrados concluyen que la práctica empresarial de descontar de las nóminas mensuales los retrasos en la entrada no es una sanción encubierta.