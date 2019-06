Emprender ya no motiva a los jóvenes: su número baja un 40% desde 2007

Del 14% al 7,9%

Landaburu, cree que "se vende una idea de emprendimiento que no muestra la variedad y realidad del trabajo autónomo y se sigue insistiendo en medidas de buen espíritu, pero que no funcionan, como la tarifa plana". La secretaria general de Uatae ha denunciado que "grandes ideas no se desarrollan porque no tienen el capital necesario o porque se compaginan con otras actividades por cuenta ajena".