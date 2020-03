Si tu empresa 'entra en cuarentena' por el coronavirus seguirás cobrando pero menos de lo normal

Cada vez más empresas se plantean adoptar medidas de seguridad sanitaria - el Ministerio ha lanzado una guía sobre el coronavirus no sin polémica: cuarentena preventiva, teletrabajo… Se trata de evitar daños mayores, como un contagio masivo que pueda afectar no solo a la salud de los empleados, sino a la actividad y productividad de la empresa. Sin embargo, surgen muchas dudas de carácter legal y económico al respecto. Por ejemplo, ¿quién me paga como trabajador si mi empresa está en cuarentena por el coronavirus?