Empresarios y trabajadores coinciden: este año no habrá vacaciones

No va a hacer falta que nos obligue el presidente de Viscofan, José Domingo de Ampuero quien este miércoles ha pedido a los trabajadores que "este año las vacaciones debe tomarlas el que pueda y cuando pueda... Las cosas no están para bromas". Porque según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 65,7 por ciento de los españoles no tiene pensado ir de vacaciones este verano.