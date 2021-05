Plan España 2050: radiografía de cómo seremos y medidas concretas

Todo irá mejor menos la jubilación: hacerlo a los 67, una quimera

Entre las propuesta en este punto, el plan considera que la jubilación a los 67 años , que será la edad legal en 2027, "no es un umbral bajo" en el contexto europeo, aunque constituye "un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad". Y añaden que una vía alternativa puede ser actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria.

Prohibir vuelos si se tarda 2,5 horas en tren

El Plan España 2050 recoge la recomendación de prohibir los vuelos en aquellos trayectos que se puedan realizar en tren en menos de dos horas y media. Una prohibición que, a día de hoy, no afectaría al puente aéreo entre Madrid y Barcelona , ya que, en la actualidad, este trayecto se puede realizar en Alta Velocidad (AVE) en dos horas y media o más. Tampoco afectaría a los trayectos entre las ciudades de Madrid y Málaga o Madrid y Sevilla, pero sí lo haría a los viajes que se desarrollen entre Madrid y Valencia, ya que este trayecto en la actualidad se pueden realizar en menos de dos horas en AVE. También prevé la introducción de una tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino.

Objetivo: aumentar el empleo en 15 puntos y bajar el paro en 11

El informe apunta a una serie de objetivos para las próximas décadas como pasar del 62 % de tasa de empleo actual al 80 % en 2050 , es decir aumentar más de quince puntos la inserción laboral, mientras se reduce la tasa de paro en once puntos, del 18 % el 7 %. Para ello, incide en la necesidad de elevar la ocupación especialmente en dos colectivos -mujeres y mayores de 55 años- e ir recortando la tasa de paro juvenil de cerca del 40 % actual al 14 % en 2050 . Asimismo, señalan a una reducción de la tasa de temporalidad del 26 % al 15 % en 2050 para converger con los niveles europeos.

Llegar a las 35 horas semanales reduciendo una hora por década

Elevar los ingresos fiscales 8 puntos

Los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen.

Más impuestos al alcohol, tabaco y combustibles

Más impuestos al capital

Igualmente, apunta que si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, "como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas", habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos. Por ejemplo, afirma se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.