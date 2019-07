El capitalismo de amiguetes y el despilfarro: un agujero de miles de millones que nadie se atreve a tapar

En España hay cárteles

No es el único análisis que deja en evidencia la cultura del despilfarro., catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Murcia y research fellow del Center for Economic Policy Research (Londres) yprofesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Murcia y doctor-miembro del Instituto Carlos III-Juan March de Estudios e Investigaciones elaboraron en 2018 un informe titulado ‘ Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España’ que analizaba el agujero en las cuentas públicas y también ponía negro sobre blanco los déficit democráticos y algunas de las soluciones para remediar uno de los grandes problemas de la gobernabilidad en España. Volveremos sobre ello más adelante.

Déficit de calidad institucional y gobernanza

Los expertos tienen claro que estos miles de millones tirados a la basura son un síntoma claro de nuestro déficit en calidad institucional y sistema de gobernanza en España. Y no, por mucho que The Economist nos coloque entre las 20 economías mundiales, este comportamiento demuestra que esa no es nuestra posición real porque este dato clave no entra en los parámetros de las prestigiosa revista. Romero no nos coloca más allá del puesto 40 y pone el foco en otra realidad desvirtuada. “No es la descentralización la causante de este desajuste, porque la mitad del dinero dilapidado es culpa de la Administración Central. Tampoco sabe de colores políticos el despilfarro como también se quiere dar a entender, ocurre con todos los partidos. El dispendio del dinero público es una lacra generalizada”, destaca.