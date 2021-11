El 43% de los españoles no consigue ahorrar más de 100 euros al mes

El 43% de los españoles no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes debido al aumento del coste de la vida y un 23% ni siquiera lo logra por no tener el suficiente nivel adquisitivo. Esto es un problema a todas las edades, pero afecta en mayor medida a los más jóvenes y más mayores.

Bas ha añadido que los datos indican que el porcentaje de españoles que no llega a ahorrar más de 100 euros mensuales se ha incrementado un 33% con respecto a 2020, año en el que se registró un repunte en el ahorro de las familias debido a la pandemia.

"Es importante leer detalladamente la letra pequeña y revisar las tarifas contratadas para evitar pagar de más y así tener únicamente contratado lo que mejor se adapte a las necesidades de cada usuario. En muchas ocasiones por falta de tiempo o desconocimiento no revisamos estos pequeños aspectos pero pueden conllevar un aumento notable en la capacidad de ahorro ", ha señalado Bas.

No obstante, el 90% de las familias españolas no conoce los diferentes vehículos de inversión que tienen para gestionar sus ahorros, en tanto que el 44% no tiene conocimientos básicos de tipo económico financiero.