Los establecimientos hosteleros no ganan tanto como parece con la retransmisión de los partidos de fútbol

Hace unos meses saltaba la noticia de que la Policía Nacional había descubierto más de 800 bares que retransmitían los partidos de fútbol de manera ilegal. No pagaban las licencias que protegen la propiedad intelectual de estos partidos y además se lucraban de los beneficios económicos que estas retransmisiones les daban.

Sin embargo, la organización empresarial Hostelería de España , ha publicado un estudio quelos aspectos clave sobre lade España y muestra que en más de la mitad de los establecimientos encuestadosentre los días en los que hay partido y en los que no. A pesar de ello son pocos los que se resisten a prescindir del fútbol.

Un 3,5% logra muy buenos resultados logrando facturar el doble o más gracias a este tipo de eventos; un 9,6% incrementa sus ventas en un 25%; o más y un 28,1% sube por encima del 10% su cierre de caja habitual. En el otro lado de la balanza, un 6,1% de los negocios recibe un impacto negativo en sus ingresos en los días de partido, como es el caso de los restaurantes que ofrecen comidas. Hay una tipología de restaurantes cuyo cliente no es futbolero y por tanto no es un plus.