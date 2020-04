El eurobono y su utilidad en la economía de Europa

A estas alturas de la crisis provocada por el coronavirus ha quedado claro que nos enfrentamos a una amenaza no solo sanitaria, sino también económica. En España, por ejemplo, los trabajadores no esenciales volverán al trabajo este lunes. El parón económico ya amenaza 230 millones de puestos de trabajo. También que es conveniente adoptar medidas no solo a nivel nacional, sino comunitario y mundial. En este sentido, son muchas las voces que apuntan la necesidad de aunar esfuerzos y coordinar estrategias, a través, tal vez, de instrumentos como los coronabonos. Estos consisten, en realidad, en eurobonos aplicados a esta específica situación. ¿Qué es un eurobono y cuál es su utilidad en la actual situación?