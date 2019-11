Facua quiere que las CCAA impongan multas millonarias a Ryanair por cobrar el equipaje de mano

De hecho, Consumidores en Acción está remitiendo una batería de denuncias contra Ryanair a las diecisiete autoridades de consumo autonómicas en las que les solicita que impongan multas millonarias por la práctica ilícita de cobrar por llevar equipaje de mano. La asociación considera una grave dejación de funciones que quince meses después de sus denuncias, los ministerios de Fomento y Consumo no hayan emprendido actuaciones contra la aerolínea.

Ryanair permitía hasta noviembre de 2018 embarcar con dos bultos

Irresponsabilidad del Gobierno

AESA no ha comunicado a FACUA la apertura de expediente sancionador a Ryanair. Por su parte, Consumo no ha anunciado ninguna actuación ante la práctica abusiva de la compañía, sobre la que ni siquiera se ha pronunciado públicamente. En este sentido, la Dirección General de Consumo de dicho Ministerio no tiene competencias para imponer multas, pero sí para emprender acciones judiciales ante la vulneración de la normativa de defensa de los consumidores y para realizar análisis jurídicos y, de determinar la existencia de infracciones, instar a las comunidades autónomas a que abran expedientes sancionadores.