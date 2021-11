Famosa presenta sus novedades en juguetes para esta Navidad y recomienda no dejar los regalos para el final

FAMOSA, la juguetera líder en España, ha presentado sus novedades en juguetes para esta Navidad y ha vuelto a poner el foco en la importancia de que los padres dediquen tiempo a jugar con sus hijos. Tras más de 60 años fabricando juguetes, la compañía presenta como cada año sus novedades con las que sorprender a los más pequeños, combinando marcas clásicas renovadas como Nenuco, Nancy, Pinypon o Barriguitas y marcas nuevas como The Bellies, o su último lanzamiento My First PinyPon. Aunque la compañía garantiza que no faltará ninguno de sus juguetes recomienda a los consumidores adelantar sus compras esta Navidad.