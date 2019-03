Fichar en el trabajo por ley: por qué los trabajadores no deberían estar contentos

Todos los expertos consultados coinciden en que estamos ante un ataque frontal para la conciliación y la flexibilidad en el trabajo, cuando la norma pretende justo lo contrario y no ven claro que el fraude se vaya a mitigar, más aún sin un arsenal de inspectores de trabajo o con multas bajas. Consideran los expertos que las empresas que cumplen la ley lo seguirán haciendo y las que no, buscarán atajos. "Lo que sí se va a dar a los trabajadores es un elemento de prueba a su favor para ir a los juzgados a reclamar porque la empresa deberá llevar un registro y si no lo lleva será favorable al trabajador", señala Iván López. "La otra cuestión es cómo controlar al trabajador cuando los tribunales ya han puesto en duda el uso de la geolocalización. Al final el control puede caer en manos del trabajador. Si fuera trabajador no estaría entusiasta, si fuera empresario no estaría preocupado", sentencia.