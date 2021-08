La pandemia acelera el adiós al dinero en efectivo y fomenta el uso de la tarjeta en España

La pandemia sanitaria provocada por la covid19 , el periodo de confinamiento y las posteriores medidas sanitarias y de seguridad, han hecho que cambiemos muchos de nuestros hábitos cotidianos . Y uno de ellos ha sido el de nuestros métodos preferidos de pago . Buscar el menor contacto en nuestras transacciones económicas ha hecho que aceleremos el adiós al dinero en efectivo y que utilicemos otros métodos como las tarjetas bancarias o el pago con el teléfono móvil. Tanto es así que un 72,7% de la población afirma no llevar encima más de 5 monedas (que normalmente no suponen más de 5 euros). Así se recoge en la Encuesta Nacional sobre el uso del efectivo que ha publicado el Banco de España y cuyos resultados ha elaborado preguntando a público en general, hostelería y pequeño comercio, pero también a gestores de grandes superficies y cadenas de distribución de implantación nacional, en unas encuestas realizadas en 2020.

La facilidad de su uso en los comercios también ha incrementado el uso de los medios de pago alternativos al efectivo. Y es que el 84% de los comercios ya no impone ninguna restricción para pagar con tarjeta y solo el 16% mantiene un pago mínimo establecido (que ronda los 11 euros de promedio). Hasta el 40% de las personas entrevistadas prevén utilizar o aumentar el uso de medios de pago ligados a las nuevas tecnologías (como el pago con el teléfono móvil) , frente al 24% que declaraba esta intención en 2019.

De manera muy significativa un 69,1% de los ciudadanos y un 61,3% de los establecimientos que han modificado sus hábitos, apuntan a que los mantendrán en el futuro próximo.



En cuanto al dinero que llevamos encima, el 88,5% de los ciudadanos lleva a lo sumo 5 billetes en su cartera (el 70,6% no llevan más de 50 euros en total), mientras que un 72,7% de la población no porta más de 5 monedas (que normalmente no suponen más de 5 euros). Un a escasez de efectivo que también tiene que ver con la desaparición de las oficinas bancarias: un 5,9% de los encuestados que viven en poblaciones de menos de 100.000 habitantes declara que la oficina más cercana está situada a más de 10 km. de su domicilio.