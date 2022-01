Algunos pensionistas no cobrarán este mes de enero de 2022 la última 'paguilla' de las pensiones de la historia. La paga extra este primer mes del año no la cobrarán aquellos que tienen una pensión por incapacidad permanente total o absoluta o por una invalidez causada por un accidente laboral o enfermedad. Sin embargo, no es realmente que no la cobran, sino que lo hacen de otra manera. Te lo explicamos.