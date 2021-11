Escrivá ha ejemplificado que la subida supondrá para una base de cotización de 2.000 euros un incremento mensual que no llega a 12 euros , 10 euros para la empresa y 2 para el trabajador .

El ministro ha lamentado que la CEOE no se haya sumado al acuerdo y ha dicho "no entender" los elementos por los que se opone, ya que no ha presentado propuestas en esta negociación.