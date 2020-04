Abalos responde a la polémica y dice que no se expropiará a nadie para dar alquiler a 450.000 ciudadanos

Abalos responde a la polémica y confirma que no se expropiará a nadie para dar alquiler a 450.000 ciudadanos y tacha de bulo de las redes que el programa de ayudas destinado fundamentamente a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas permita la expropiación de viviendas vacías ni segundas residencias. La publicación en el BOE una orden ministerial para modificar el Plan Estatal 2018-2021, levantaba todas las alertas.

"No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho ", explicaba Lucas en declaraciones a Europa Press. Abalos lo ha reiterado hoy y ha explicado que por eso el gobierno va a poner dinero encima de la mesa y facilitará créditos.

Aumento del techo de gasto

Así, con esta medida que mañana aprueba el Gobierno, el Ministerio que dirige José Luis Ábalos podrá alcanzar el acuerdo con el ICO para habilitar la línea de créditos avalada por el Estado que podrán pedir los arrendatarios de pisos de pequeños propietarios que no puedan afrontar el pago de la renta.

Nueva llamada al pacto

El titular de Transportes ha subrayado que los ciudadanos demandan acuerdos y los responsables políticos no pueden permanecer indiferentes ante las advertencias que están realizando organismos como la OIT, el FMI y el BCE sobre las consecuencias de la pandemia en la economía.

Para él, sería muy grave no estar a la altura , y aunque asume que el Gobierno no puede esperar ya el total apoyo de la oposición que han conseguido los ejecutivos de otros países europeos, sí espera que coja la mano tendida por Pedro Sánchez y sea receptiva a lograr un gran acuerdo de Estado por la reconstrucción económica.

A su juicio, si los partidos políticos no están para la reconstrucción del país, los españoles tienen perfecto derecho -ha señalado- "a preguntarse para qué estamos". "No van a entender que los mismos partidos que apelaban al espíritu de la Transición y a nuestra tradición constitucionalista hace tres meses, se desmarquen o pongan trabas a un acuerdo de reconstrucción social y económica del país", ha añadido. Por ello ha insistido en que "el único patriotismo que existe es arrimar el hombro", que los españoles necesitan una esperanza y que sus representantes públicos han de darles motivos para que no la pierdan.