El Gobierno defiende a Amancio Ortega ante las críticas de Podemos

Varios dirigentes de Podemos criticaron este fin de semana que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, y han pedido que no se acepten. La candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, afirmaba en Twitter que "la sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega", ya que se debe financiar con impuestos, "los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años". La polémica ha sido intensa y el enfrentamiento ha sido duro entre Iglesias y el exministro Zoido, que ha criticado que el gran servicio social que hasta ahora ha hecho Serra ha sido manchar cajeros con grafitis.

La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años. Abro hilo:

Señor Amancio Ortega, tiene razón @isaserras , una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios para dotar su sistema sanitario, les hace pagar los impuestos que les corresponden y respetar los derechos de sus trabajadores. pic.twitter.com/LHmSoDi2La

El Gobierno defiende a Amancio

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha considerado este lunes que " no es incompatible" una fiscalidad justa con que "una empresa pueda dedicar revertir parte de sus beneficios y sus donaciones a servicios que son para todos los ciudadanos".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras un encuentro institucional con el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, al ser preguntada por las palabras de varios dirigente de Podemos en las que criticaban que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer, y pidieron que no se acepten.

La ministra de Hacienda ha señalado que prefiere que las donaciones de esta índole se realicen a servicios públicos, como el sanitario, frente a otras fundaciones privadas que "tienen su ámbito de alcance, pero no tienen la multiplicación que tiene el servicio público". No obstante, ha asegurado que debe ser "la inversión pública" la que protagonice la actualización tecnológica del servicio sanitario, con una programación que permita "incorporar las mejores tecnologías". Pero, esto, a su juicio, "no es incompatible con que el comercio privado en su responsabilidad social quiera desarrollar una inversión que rinda en el conjunto de la sociedad".