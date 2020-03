El Gobierno estudia un cerrojazo económico y medidas más duras para lograr frenar al fin la curva del coronavirus

Autorización física o digital de la empresa en casos de tener que desplazarse

Preguntado por si habrá nuevas medidas restrictivas, Simón ha reconocido que "la decisión no es obviamente" suya y que espera no verse "nunca" en la situación de tener que tomar esas decisiones, pero que "se está valorando y está sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales".

Ha reconocido que se sabe que alguna comunidad ya está al límite y que el objetivo es solucionar el problema específico de estas regiones, de manera que el resto no "se vean abocadas a una situación parecida", ha enfatizado.

Cuando una persona tiene sintomatología "por pequeña que sea", debe tratar de separarse del resto de los integrantes familiares, ha recordado. No todas las familias pueden "desgraciadamente" garantizar que una persona esté en una habitación sola o con un mínimo contacto, pero "sí se pueden garantizar unas mínimas distancias de seguridad", ha argumentado.

Por otra parte, sobre el origen del coronavirus, Simón ha admitido que no se tienen muchos datos, pero sí ha dicho que algunos estudios muestran que todos los genes del virus proceden de virus animales, y que por lo tanto ahora habría que dejar a un lado las "teorías extrañas" que circulan. "Elucubrar con otro tipo de teorías mas extrañas sería peligroso, cuando no dudoso, desde el punto de vista científico", ha insistido. Simón ha explicado que aún no se conoce de qué animal "ha venido todo" y que por eso aún quedan muchos datos por recopilar, sobre todo en China.