El Gobierno podría adelantar al 15 de junio la llegada de turistas extranjeros a Canarias y Baleares

"No corramos para dar pasos atrás"

En su opinión, de nada valdrá que esto se haga en Canarias si luego no se hace en otros países y quiso dejar claro que los turistas sólo viajarán a aquellos lugares que ofrecen seguridad sanitaria. Sobre la cuarentena de 14 días, admitió que quizá no se explicó de manera poco clara y eso hizo que se produjeran algunas cancelaciones. No obstante, indicó que el turista que venga no va a tener que hacer ningún tipo de cuarentena.