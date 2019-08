La gota fría deja pérdidas de hasta 15 millones de euros en el cultivo

Con la fuerza que caía el granizo en la Vega baja de Alicante estaba claro que los daños serían cuantioso “en 20 minutos de granizo pues ha echado a perder el año entero”. En esta zona se han visto afectadas por el pedrisco 700 hectáreas de cítricos “Me he quedado pasmado. El 50 por ciento o así de limones en el suelo”. Se calculan unas pérdidas de hasta 15 millones de euros, y la cosa empeora si los dueños no tienen asegurados sus cosechas: “Nosotros no lo tenemos asegurado ni ná pues lo hemos perdido”, explican.