El sector de gran consumo asegura que no habrá problemas en el suministro de alimentos y bebidas de cara a Navidad , pero sí augura una subida de precios motivada por el aumento de costes debido al encarecimiento de las materias primas, el transporte marítimo y la energía .

El presidente de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), Ignacio González, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" en una entrevista con Efe y ha garantizado que no habrá desabastecimiento frente a las dificultades que sí se están produciendo para transportar algunos artículos muy demandados en final de año: "No tendremos problemas, no habrá problemas de suministro de alimentos y bebidas como tampoco pasó nada durante la pandemia gracias a que contamos con una cadena de suministro robusta".