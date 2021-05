Paso uno: Debes decidir cómo quieres que sea tu casa ideal

Son muchas las opciones de vivienda que existen. Hacerte unas sencillas preguntas puede ayudarte a decidir qué tipo de casa necesitas y cuál se adapta mejor a tus circunstancias: - ¿En qué zonas me gustaría encontrar mi nueva vivienda? - ¿Cuánto espacio necesito? - ¿Cuál es mi presupuesto? - ¿La compro nueva o de segunda mano? - ¿Estoy dispuesto a hacer reformas? - ¿Necesito garaje y/o trastero? - ¿Tengo familia o deseo tener en un futuro cercano? - ¿Será mi casa definitiva? Si has respondido a todas, ¡enhorabuena! Ya estás listo para encontrar tu nueva casa.

Paso dos: Tienes que analizar tu situación económica. Cómo puedes afrontar el pago y qué necesitas para ello

¿Qué importe puedes solicitar al banco? Para saber el importe que te pueden conceder debes tener en cuenta tres cosas: • Tu capacidad de pago: Para calcular tu capacidad de pago se tendrán en cuenta tus ingresos netos y otras financiaciones que tengas concedidas, además de tu capacidad de generar recursos, tu estado civil, tu edad, tu profesión o el tipo de contrato laboral que tengas. En definitiva, la cuota a pagar no debería superar el 35% de tus ingresos. • El valor de tasación de la vivienda. Es un valor que permitirá saber hasta qué importe de financiación te pueden conceder. • El porcentaje de financiación solicitado. El porcentaje de financiación es el cociente entre el importe que has solicitado y el valor de tasación. Generalmente los bancos no conceden préstamos para adquisición de vivienda con un porcentaje de financiación de más del 80% del valor de tasación. No obstante, el importe del préstamo puede depender de otros factores (primera o segunda residencia, avales…). Además, hay que considerar que la compraventa lleva asociada unos costes adicionales en concepto de impuestos, notaría, registro y gestoría que corren a cuenta del comprador. Tu banco te aconsejará sobre las mejores opciones valorando estas y otras premisas.

Paso tercero: Premisas importantes que debes tener en cuenta antes de comprar tu casa

La elección de una casa suele ser una decisión muy meditada pero, además de tener en cuenta tus gustos y necesidades, es necesario realizar algunas comprobaciones para evitar sobresaltos posteriores.



•Consultar el Registro de la Propiedad: Podrás ver si la vivienda está inscrita a nombre del vendedor y si está libre de cargas. Si la vivienda no estuviera a nombre del vendedor o si tuviera cargas registrales que haya que cancelar, habrá que hacer trámites previos a la compra de la vivienda que conllevan gastos que debería pagar el vendedor.



•Verificar que no existan arrendamientos: No siempre están inscritos en el registro de la propiedad, por lo que hay que confirmar con el vendedor que la vivienda no está arrendada.



•Consultar el Catastro de Bienes Inmuebles: Es conveniente obtener una certificación catastral descriptiva de la vivienda en la oficina del Catastro o a través de la Sede Electrónica del Catastro.



•Comprobar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles: Antes de comprar debes comprobar en el Ayuntamiento que no existe pendiente de pago ningún recibo de años anteriores. Si existieran y, en caso de que los vendedores no las paguen, lo habitual es pactar que se descuenten del precio de compra.



•Consultar con el administrador si hay cuotas pendientes de la comunidad de propietarios: porque, si existen, la vivienda responde de esas cantidades adeudadas del año en curso y de los tres anteriores.



•Otras comprobaciones: El vendedor tiene que facilitarte el certificado de Eficiencia Energética. Además, también es conveniente consultar la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación.