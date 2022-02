¿Qué hay que tener en cuenta en las condiciones de una hipoteca?

No es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca. Es importante que el usuario tenga claro cuál es su situación tanto personal como económica y que, en función de ambos factores, seleccione la mejor opción. Al fin y al cabo, no existe la hipoteca perfect a; hay que comparar para encontrar lo que a uno le conviene.

En estos momentos ha quedado claro que sería más adecuado adquirir una hipoteca fija que una variable, puesto que el euríbor está subiendo. No obstante, cuando los préstamos de tipo fijo empiecen a tener un TIN más alto será el momento de apostar por uno de tipo variable. El usuario debería firmar una hipoteca variable vinculada al euríbor siempre que el periodo de amortización sea breve (15 o 20 años) para que no le afecten demasiado las oscilaciones del indicador.

No hay que olvidar la existencia de las amortizaciones en este caso. Si lo que una persona quiere es quitarse la hipoteca cuanto antes , pero aún no tiene la capacidad para ello, puede adquirir un préstamo a 30 años y, cuando llegue el momento, realizar una amortización parcial para terminar de pagarla antes. Es importante tener en cuenta que, en algunos bancos, las amortizaciones parciales tienen comisión. La Ley del Crédito Inmobiliario de 2019 estipula una comisión máxima para las hipotecas fijas (2% durante los 10 primeros años y 1,5% después) y otra para las variables (0,25% como máximo durante los tres primeros años, 0,15% en el cuarto o quinto año y, a partir de ahí, el cliente estará exento de dicho pago).

No hay que olvidar que los bancos suelen decantarse por algunos perfiles, concretamente por aquellos que tienen un contrato indefinido. Eso no significa que los autónomos o las personas con otro tipo de situación laboral no puedan solicitar una hipoteca. La clave es que el futuro propietario demuestre su solvencia a través de sus nóminas, su historial crediticio, etc.