Resulta relativamente frecuente que nos toque observar (no sin cierta envidia) cómo en otros países las cosas parecen más sencillas que en el nuestro, sea por el motivo que sea. Algo así deben haber sentido miles de consumidores en toda España al conocer que la entidad danesa Nordea Bank Abp va a comercializar, según la agencia Bloomberg, un préstamo hipotecario a tipo fijo con un interés del 0% a 20 años. Es inevitable preguntarse, a raíz de ello, si podría ocurrir algo parecido en España: aunque las hipotecas fijas en nuestro país son cada vez más baratas, los intereses aplicados aquí se mantienen, en general, alrededor del 1,50 por ciento. ¿Es posible una hipoteca a tipo fijo al 0% en España?

Hipoteca al 0%: ¿es posible en España?

Tal y como asegura para Telecinco.es Miquel Riera, especialista en Hipotecas en el comparador financiero, “en Dinamarca, la inmensa mayoría de las hipotecas se ‘empaquetan' en bonos y se venden a inversores, lo que se conoce como titulización. El banco , por lo tanto, no obtiene beneficios con los intereses de sus préstamos hipotecarios, sino que gana dinero con las comisiones que cobra por la concesión de la hipoteca o por la venta de los bonos a terceros".

El mercado hipotecario danés: ¿Cómo funciona?

En Dinamarca, los bancos actúan como una suerte de intermediarios entre compradores de vivienda e inversores: las entidades prestan dinero a través de sus hipotecas, juntan varias con características similares en un bono (lo que se conoce como titulización) y se lo venden a inversores. Por lo tanto, el dinero no lo ganan con los intereses de la hipoteca, sino con las comisiones por la apertura del préstamo o por su venta a terceros.

No hay hipotecas al 0%, pero sí al 1%

Ahora bien, aunque en España no tengamos hipotecas fijas al 0% y sea improbable que aparezcan en un futuro cercano, sí hay bancos que aplican tipos muy bajos. La Hipoteca Fija de BBVA, por ejemplo, tiene un interés de solo el 1% si se devuelve el dinero hasta en 15 años, aunque para conseguirlo hay que domiciliar la nómina y contratar sus seguros de hogar y de vida.

Además, según el comparador, es probable que los intereses de las hipotecas fijas españolas bajen todavía más , aunque no hasta llegar al 0%. Y es que nuestros bancos apenas ganan dinero con los préstamos a tipo variable por la baja cotización del euríbor, así que podrían animarse a mejorar sus créditos a tipo fijo para incentivar su contratación y obtener unos márgenes un poco más elevados.

Es importante tener presente, eso sí, que el interés no es lo único que hay que pagar cuando se contrata una hipoteca. Por ello, si se quiere firmar uno de estos productos, es aconsejable fijarse también en sus otros gastos para asegurarse de no pagar más de la cuenta: en las comisiones, en el coste de los servicios adicionales que haya que contratar (como los seguros), etc.