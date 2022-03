La huelga amenaza con el desabastecimiento de lácteos, pescado, frutas, verduras y carne

La Organización Interprofesional Láctea (Inlac) ha reclamado responsabilidad en el momento actual. En esta línea, ha denunciado que la huelga "provoca desabastecimiento de lácteos" , así como colapsa a fabricantes y ganaderías. Los ganaderos siguen ordeñando a los animales, ya que no hacerlo puede conllevar a problemas de salud para el animal.

Un escenario similar se vive en Galicia. Pescado y marisco se acumulan en las lonjas a la espera de que los transportistas lo carguen. Los responsables advierten de que tendrán que tirar kilos de producto si no sale hacia los puntos de venta en los próximos días. Incluso algunos barcos que estaban faenando no vuelven a tierra porque temen que no les recojan más pescado. Se ha suspendido la actividad en multitud de puertos.