Continúa por tercer día la huelga contra los recortes de Renfe y se prolongará hasta el puente de El Pilar

El Semaf ha añadido que, incluso en los días en los que no ha habido huelga, como este pasado fin de semana (2 y 3 de octubre), Renfe ha cancelado 80 trenes por falta de personal y otros 43 no han podido circular por incidencias en el servicio. "La falta de maquinistas se produce directamente porque Renfe ha programado el tren sin tener personal para realizarlo. También porque ante los recortes no tiene personal de reserva, y entonces cuando ocurre una incidencia no hay nadie que la pueda cubrir", ha asegurado Semaf.