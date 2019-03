Las frases del jefe de Cabify tras triunfar en Barcelona: 100.000 usuarios tras su vuelta

En este sentido, el consejero delegado de la firma aseguró que la compañía no ha utilizado vacío legal alguno para poner en marcha de nuevo su servicio en la Ciudad Condal tras la aprobación de la nueva normativa que obliga a contratar un coche de VTC con quince minutos de antelación. En el caso del nuevo servicio de VTC, De Antonio asegura que cumplen con esa antelación cuando un nuevo usuario contrata el servicio aceptando las condiciones legales y pide el primer coche. En el resto ya no es necesario por considerar que se piden más servicios ya contratados. "No hay vacío legal ni se está utilizando un vacío legal", aseguró el fundador de Cabify durante su intervención en el Fórum Europa, en la que defendió que Cabify ha vuelto a operar en Barcelona "adaptándose" a la nueva regulación, el Real Decreto en vigor desde el 1 de febrero que llevó a Cabify y a Uber a dejar de operar en la Ciudad Condal tal como lo hacían entonces.