Jorge Yzaguirre: "Tenemos que lograr que los jóvenes con talento se queden en España"

Lleva toda la vida en los mercados financieros. Este doctor en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, nació en Cartagena (Murcia) hace 57 años y presenta uno de esos currículums que hacen ver que no ha parado nunca. Es miembro del comité de dirección, así como director de Mercados y de Información de Mercados, Acciones, Renta Fija y Derivados del grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) ; donde también es consejero delegado de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid; y presidente del MEFF (Mercado Regulado de Productos Financieros Derivados) y de BME Renta Fija.

¿Está siendo esta crisis peor de lo que se esperaba en principio?

¿Por qué afecta más a España que a otros países?

¿Qué nos espera por delante?

Entonces, ¿se recuperarán las empresas o muchas desaparecerán?

Desgraciadamente algunas pymes ya no podrán volver a abrir, pero nacerán otras, quizá en otros sectores. Yo confío en que se van a crear muchas nuevas empresas en segmentos más productivos y digitalizados, con más valor añadido y que aporten más al PIB del país.

¿Cuáles son los deberes de España como país para salir de la crisis?

En el pasado ha habido ocasiones en las que no se ha sabido aprovechar las ayudas y fondos europeos , pero en muchos momentos se han aprovechado muy bien. Este país ha mejorado muchísimo en infraestructuras en las últimas dos o tres décadas , que son muy importantes porque por ellas circula después la economía. Lo que hay que conseguir es asociar los fondos que van a llegar de Europa a proyectos y planes realmente productivos, que reporten un retorno en el futuro. Por ejemplo, España tiene muchas posibilidades en todo lo relacionado con las energías renovables, donde se han conseguidos logros pero que ahora podrían impulsarse en mucha mayor medida.

Lleva toda la vida en los mercados financieros, ¿qué pasará… están conectados con la economía real o viven al margen como dicen algunos?

También creo que cuando comience a desarrollarse de nuevo la economía como he señalado, comenzará a haber un mayor número de operaciones de salidas a Bolsa. Y espero que se vayan normalizando los tipos de interés. Que poco a poco se vaya normalizando también el sector financiero y los mercados españoles tras unos años en los que, comparativamente, han tenido un peor comportamiento. Todos estos cambios a los que estamos asistiendo también tienen un reflejo en los mercados bursátiles. Ese cambio en el peso de los distintos sectores de la economía española. Antes los líderes por capitalización eran Santander, BBVA y Telefónica. Ahora lo son Inditex, Iberdrola y Cellnex. Y yo creo que en el grupo de valores emergentes españoles también está Amadeus por su componente tecnológico, aunque este año haya sufrido por la caída del turismo.

Se ha referido a la sostenibilidad anteriormente. ¿Qué le parecen las finanzas sostenibles o verdes como se han dado en llamar… una realidad o una moda?

Hace unos años parecía una moda, pero hoy es una tendencia absolutamente imparable. En los últimos años, tanto inversores como empresas buscan información sobre el buen gobierno y el impacto social y medioambiental. Los jóvenes, de alguna manera, están enseñándonos a los mayores porque están dispuestos a pagar un poco más si están de acuerdo con cómo se gestiona una compañía y el impacto que tiene en su entorno. Ahora, los inversores están buscando este tipo de proyectos y fondos. En BME lo hemos comprobado con los bonos verdes, que ya se están emitiendo más baratos que los no verdes, cuando antes era al revés. Eso provoca que las empresas cambien su forma de gestionar, porque el mercado está señalando dónde quiere poner el dinero. Y además, esta crisis y esta pandemia no sólo no frenan este movimiento, sino que lo acelera.