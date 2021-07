La jueza suspende el pago de 34 millones de euros que corresponden al segundo tramo del rescate a Plus Ultra

Un juzgado de Madrid ha ordenado suspender la entrega a Plus Ultra de los 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían pagar el 28 de julio. La jueza Esperanza Collazos pide que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a acreedores.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15, Esperanza Collazos , en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta de la existencia de este procedimiento" judicial.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a "una entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

La magistrada ha dado cinco días a la compañía aérea para que "acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores", al mismo tiempo que ha advertido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que no haga el pago, avisando de que, en caso contrario, podrían derivarse responsabilidades criminales.

El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.

El propio FASEE comunicó a la juez el pasado 14 de julio que en dos semanas se cumplía el plazo para efectuar el segundo pago del rescate a Plus Ultra, por importe de 34 millones de euros , ante lo cual Collazos dio traslado a las partes para que se pronunciaran.

La Abogacía del Estado, que representa a los miembros del Consejo Gestor del FASEE, alegó que se debería pagar, reivindicando "la plena legalidad del apoyo financiero otorgado" a Plus Ultra, aunque subrayando que, dado que no tiene "particular interés" en que se haga el desembolso, comparte el "principio de prudencia".